Syn Mariusza Kamińskiego porównuje ojca do Mandeli i Nawalnego

Syn przebywającego w więzieniu Mariusza Kamińskiego, Kacper Kamiński, we wpisie na platformie X porównuje swojego ojca do znanych więźniów politycznych na świecie, m.in. do Nelsona Mandeli, Aleksieja Nawalnego, Aung San Suu Kyi czy Benazir Bhutto.