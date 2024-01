PiS chce odwołać Sienkiewicza. Błaszczak o "pułkowniku", "GRU" i "Jamesie Bondzie"

Czytaj więcej Kultura Ministerstwo kultury nie wesprze ojca Tadeusza Rydzyka i Roberta Bąkiewicza Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz odmówił przekazania dodatkowych 13 mln zł na wystawę w Muzeum „Pamięć i Tożsamość”. Odmówił też prezydentowi Otwocka współprowadzenia Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Dmowskiego i Paderewskiego.

- Jest pan na tyle leniwy i bezczelny, że nie jest w stanie nawet zachować pozorów swojej nielegalnej działalności — zarzucał Sienkiewiczowi Błaszczak.



- Gdy argumenty siłowe się nie sprawdziły, pułkownik Sienkiewicz postawił media w stan likwidacji. Niektórzy twardo twierdzą, że wprowadzenie stanu likwidacji skończy się faktyczną likwidacją, ale niektórzy stwierdzili, że jest to likwidacja pozorna — kontynuował szef klubu PiS.



Błaszczak nawiązał do decyzji o postawieniu mediów publicznych w stan likwidacji przez Sienkiewicza po tym, gdy prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę okołobudżetową przewidującą przekazanie TVP 3 mld zł w formie obligacji.



- W obu przypadkach łamie pan prawo, panie pułkowniku. Media publiczne można zlikwidować tylko ustawą - mówił szef klubu PiS.



Mariusz Błaszczak do Bartłomieja Sienkiewicza: Nie ma pan szacunku dla Polski

- Jest jeszcze wątek bilokacji pana pułkownika. Pułkownik Sienkiewicz podejmował działania na podstawie uchwały sejmowej, gdyż w państwie Tuska są to najwyższe akty prawne. Uchwała została przyjęta po 22. Oznacza to, że musiałby w niecałe dwie godziny dojechać do Ministerstwa Kultury, wziąć udział w trzech walnych zgromadzeniach oraz w czynnościach notarialnych, gdzie dokonane zostały odczyty trzech aktów — mówił Błaszczak nawiązując jeszcze do wydarzeń z 19 i 20 grudnia.