PiS spodziewa się kilkudziesięciu tysięcy osób na demonstracji w Warszawie

PiS mobilizuje się na czwartek. "Oburzenie społeczne na to, co robi Tusk, Hołownia, jest gigantyczne

Zgodnie z pierwotnym planem PiS równolegle z obradami Sejmu – w czwartek 11 stycznia – miała odbyć się demonstracja planowana od kilku tygodni. Jednak decyzją władz Sejmu posiedzenie – a w zasadzie posiedzenia – zostały przesunięte na przyszły tydzień.

PiS swojej manifestacji nie przesunęło. Pierwotnie została zapowiedziana jeszcze przed Bożym Narodzeniem w 2023 roku, jako reakcja na działania wobec mediów publicznych. Teraz jednak dla władzy PiS nabrała nowego znaczenia, w związku ze sprawą Wąsika i Kamińskiego.

Jak wynika z naszych rozmów dla PiS ważnym tematem będzie też kwestia zmian w unijnych traktatach. Co z frekwencją?

– Pomimo niesprzyjającej pogody, dużych mrozów mobilizacja na Protest Wolnych Polaków jest bardzo duża. Oburzenie społeczne na to co robi (Donald) Tusk, (Szymon) Hołownia i ich ekipa jest gigantyczne – mówi nam rzecznik PiS Rafał Bochenek. – Ludzie nie godzą się na bezprawie i tę wielką agresję z jaką nowa władza chce wprowadzać swoje nielegalne zmiany. Na proteście spodziewamy się co najmniej kilkudziesięciu tysięcy ludzi z całej Polski. Jest to jednak trudne do oszacowania dokładnie, bo wiele osób wybiera się do Warszawy na własną rękę. Tusk, Hołownia też o tym wiedzą, dlatego tchórzliwie przełożyli posiedzenie Sejmu i uciekają przed głosem społeczeństwa – dodaje w rozmowie z „Rzeczpospolitą” rzecznik PiS.

W Sejmie rozegra się wyścig o budżet

Najbliższe dni w Sejmie zdominuje sprawa budżetu, który musi zostać przegłosowany do 29 stycznia tego roku. Dla nowej koalicji budżet był jednym z priorytetów, jeśli chodzi o pierwsze tygodnie nowego rządu.

Politycy nowej koalicji rządzącej są też dość optymistycznie nastawieni jeśli chodzi o to, czy uda się zdążyć z jego uchwaleniem. – Wczoraj podczas Konwentu Seniorów sprawdzaliśmy wszystkie terminy i to się zepnie, mogę państwa uspokoić, zdążymy z terminem uchwalenia budżetu i przedłożenia tego budżetu panu prezydentowi – powiedziała w środę w Polsat News Anna Maria-Żukowska, szefowa klubu Lewicy.