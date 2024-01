Jarosław Kaczyński: To doprowadzi do utraty przez Polskę niepodległości

Prezes PiS wskazał, że proponowane przez rząd zmiany w mediach publicznych są „atakiem na polską demokrację”.. - Ten atak nie jest czymś, co stanowi cel sam w sobie. Jest potrzebny tej władzy, ale jest potrzebny do realizacji pewnego celu — spełnienie oczekiwań tych, którzy decydują dziś w Unii Europejskiej — powiedział.

Jego zdaniem jednym z takich celów jest relokacja migrantów. - Dokonano pierwszego poważnego kroku. To nie jest jeszcze koniec procedury, która ma doprowadzić do przymusowej relokacji, ale to jest krok bardzo poważny. Ta władza ten krok zaakceptowała - dodał.

Czytaj więcej analizy Czy obrona milionerów z TVP zaszkodzi PiS i co zyskał Jarosław Kaczyński Partia Jarosława Kaczyńskiego na 11 stycznia planuje przed Sejmem obronę mediów publicznych pod hasłem „protest wolnych Polaków”. Informacja o wysokich pensjach szefów TVP nie pomoże ani byłym pracownikom mediów, ani PiS.

Zdaniem Kaczyńskiego mamy „do czynienia z wielkim niedotrzymaniem obietnic”. Wymienił m.in. nowe podatki i kwotę wolną od podatku. Prezes PiS nie wskazał konkretnie, o jakich nowych podatkach mówi.

- Jest wiele objawów tej samej propagandy, tego samego typu propagandy, który był stosowany przez 8 lat. Wprowadza się opinię publiczną w błąd. Teraz dąży się do tego, by nie wiązało się to z żadną ripostą. Np. sprawa wysokich zarobków w TVP. A ile w tej samej telewizji zarabiano wcześniej? - wskazywał.

- To oszustwo, wprowadzanie w błąd, łamanie zasad. Przede wszystkim to dążenie do finału, czyli utrata przez Polskę niepodległości. Przyjęcie propozycji, które są przedłożone w Unii Europejskiej, sprowadzą nasz kraj do terenu zamieszkałego przez Polaków, ale rządzonego z zewnątrz. Temu musimy się przeciwstawić - mówił prezes PiS.