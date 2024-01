Koniec drogich instytutów. Nieprawidłowości w jednostkach powołanych przez PiS

Obejście ustawy?

Z kontroli wynika, że prof. Szmulik bronił się, twierdząc, że opracowanie prawa warstwowego wpisywało się w program Polski Ład, a do prac o charakterze naukowym nie mają zastosowania przepisy dotyczące zamówień publicznych. To jednak nie koniec kontrowersji. KPRM zakwestionowało zawarcie umów cywilnoprawnych z sześcioma pracownikami na łączną kwotę 409 tys. zł, w tym ze Szmulikiem na 152 tys. zł. Zdaniem KPRM stanowiło to obejście ustawy kominowej.

Czytaj więcej Polityka Bizancjum w instytucie De Republica Premier odwołał radę Instytutu De Republica. Jednostki bliskie PiS czeka audyt, a niektóre likwidacja.

I są to kolejne doniesienia, mówiące o nieprawidłowościach w instytucie. Już w pierwszym roku jego działalności media nagłośniły zakup dwóch tysięcy jedwabnych szali i poszetek z logo instytutu za 170 tys. zł. W 2022 roku wydatek 876 tys. zł na zakup m.in. kubków, długopisów, czekoladek, miodów i pierniczków zakwestionowała NIK, podważając też najem jednego z pięter w biurowcu Belvedere Plaza, będącym częścią pięciogwiazdkowego hotelu Regent. Najwyższa Izba Kontroli, podobnie jak obecnie KPRM, podważyła zawieranie umów cywilnoprawnych z pracownikami i dyrektorem.

Prof. Szmulika zwolniono w sierpniu 2022 roku, a z najnowszej kontroli KPRM wynika, że część zawartych przez niego umów została rozwiązana przez jego następców. Od 1 lutego instytutem kieruje prof. Andrzej Przyłębski, prywatnie mąż prezes TK.

Ten ostatni został właśnie odwołany z rady Instytutu Zachodniego, kolejnego, za który wziął się premier Donald Tusk. Ogólnie 30 grudnia Tusk odwołał rady pięciu podległych mu instytutów: de Republica, Zachodniego, Strat Wojennych, Europy Środkowej i Pokolenia. Stanowiska stracili m.in. posłowie PiS Arkadiusz Mularczyk, Szymon Szynkowski vel Sęk i Paweł Jabłoński.

– Decyzje premiera dotyczące przyszłości tych instytutów zostaną podjęte po audycie ich działalności – zapowiada szef KPRM Jan Grabiec z PO.