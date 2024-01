Rusza postępowanie prokuratury po wypowiedzi Jana Pietrzaka

- To nie ja tak powiedziałem, tylko Niemcy. Mówili, że będą przysyłać migrantów do obozów do Polski, bo nie wiedzieli, gdzie ich przechować. Przeczytałem to gdzieś, że są takie plany, że będą obozy dla tych migrantów, których trzeba przysłać do Polski. To był mój stosunek do tej informacji — skomentował Jan Pietrzak.