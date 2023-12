Śmiszek był pytany o sytuację w TVP, w której nową radę nadzorczą powołał minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz, a rada ta wybrała na prezesa Tomasza Syguta. Tymczasem odwołana rada nadzorcza TVP powierzyła funkcję prezesa TVP Maciejowi Łopińskiemu, a Rada Mediów Narodowych wyznaczyła na prezesa Michała Adamczyka.



Reklama

Krzysztof Śmiszek o zmianach w mediach publicznych: Posłowie PiS łamią prawo

- Rządzący postępują zgodnie z prawem. Sytuacja jest niezwykle skomplikowana z winy PiS, które przez ostatnie lata uczyniło sobie z mediów publicznych prywatny folwark i teraz trzeba to odkręcać. Rząd wybrał konkretny sposób — czyli przepisy Kodeksu spółek handlowych - żeby tę sytuację uregulować. A to, że pojawia się drugi, trzeci, słyszę, że czwarty prezes jest w grze i gdzieś też pretenduje do miana prezesa TVP, to są pewne koszty, które trzeba przeczekać - ocenił.



Zbyt duże przywiązanie polityków do własnych mediów sprawia, że łamią prawo Krzysztof Śmiszek, wiceminister sprawiedliwości

- Rozumiem, że oderwanie od takiej cennej zabawki, jaką była TVP, bardzo boli, niektórzy bardzo głośno piszczą i krzyczą, ale trzeba to uporządkować - dodał.