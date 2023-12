Włodzimierz Czarzasty do Jarosława Kaczyńskiego: Nie ma już Polski, o której pan myśli

- Te pieniądze się Polsce absolutnie należą. To co trzeba zrobić w sprawie pieniędzy z UE to trzeba, do cholery, złożyć wniosek - dodał też mówiąc, że nowy rząd taki wniosek złoży, a "być może" Donald Tusk pojechał już z nim do Brukseli.



Czarzastego spytano też o sprawę Grzegorza Brauna, który z użyciem gaśnicy zgasił chanukiję w czasie uroczystości religijnej w polskim Sejmie. Jaką odpowiedzialność powinien ponieść Braun?



- Politycznie na najwyższą. To co zrobił politycznie jest skandalem. W dniu powołania rządu w Polsce wszystkie media światowe poinformowały, że najważniejszą sprawą, która się w Polsce wydarzyła, jest antysemicka gaśnica - odparł.



Czarzasty był dopytywany czy Braun powinien trafić do więzienia.



- Dobrze się stało, że 15 października politycy przestali ferować wyroki. Jest prokuratura, sąd powinien o tym zdecydować. Żeby była jasność: to jest odpowiedzialność formacyjna, Konfederacji - stwierdził.