Finlandia uchyla furtkę Rosjanom

Przybysze przynajmniej tak się przedstawiali, ponieważ część z nich nie miała dokumentów. Nie wiadomo więc, jak dostali się do Rosji.

Fińska straż graniczna alarmowała, że rosyjscy strażnicy zapędzają przybyszy na przejścia, a potem uniemożliwiają im powrót do Rosji. W przypadku jednej grupy Finowie mieli znaczne wątpliwości, czy w ogóle chciała ona przedostać się do Finlandii, ale zmusili ją do tego Rosjanie blokując powrót.

Emigracja na rowerach

„Sytuacja nie mogła powstać sama z siebie” – mówili fińscy urzędnicy, wskazując że imigrantów ktoś na przykład zaopatrywał masowo w rowery. Porzucone pojazdy zablokowały w końcu ruch na przejściu granicznym w Viartus, aż wreszcie Finowie zabronili przekraczania nimi granicy.

Jeszcze przed zamknięciem ostatnich przejść na Dalekiej Północy władze sąsiadującego z Finlandią obwodu murmańskiego rozkazały wystawić posterunki na drogach i zatrzymywać „cudzoziemców nie mogących wytłumaczyć po co przyjechali”. Zarówno ich, jak i nie wpuszczonych do Finlandii zaczęto zbierać w obozie dla imigrantów w Karelii.