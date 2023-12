Krzysztof Szczucki: Hołownię trzeba odwołać, nie poradził sobie z Braunem

Szczucki został zapytany o to jak ocenia zachowanie Grzegorze Brauna, posła Konfederacji, który użył gaśnicy do zgaszenia menory w korytarzu sejmowym.

Poseł PiS: Żydowskie celebracje w Sejmie nikomu nie przeszkadzały

- Nie ma akceptacji dla takich zachowań, które zaprezentował wczoraj Grzegorz Braun. Państwo polskie jest otwarte na społeczność żydowską. Od lat w polskim Sejmie odbywały się żydowskie celebracje w Sejmie i nikomu one nie przeszkadzały. To, że Grzegorz Braun akurat teraz dopuścił się takiego ekscesu jest oznaką jego cynicznego wyrachowania - ocenił parlamentarzysta.

Zaraz po wykluczeniu posła Grzegorza Brauna z obrad, prezes PiS-u zgłosił zamiar złożenia wniosku o odwołanie Szymona Hołowni ze stanowiska marszałka Sejmu. Według Szczuckiego "odwołanie Hołowni ze stanowiska Marszałka Sejmu jest uzasadnione, bo to on odpowiada za to co się dzieje w Sejmie".

- Oczekiwałbym, żeby Szymon Hołownia i jego koalicjanci reagowali krytyczne także, gdy atakowany jest Kościół Katolicki. Dopatrujemy się dwóch różnych podejść. Akceptuje się przerwanie mszy świętych i nabożeństw katolickich. Takich zachowań dopuszczały się różne osoby, np. posłanka Scheuring-Wielgus z Lewicy. Teraz widzimy, że posłowie i posłanki Lewicy protestują, ale oczekujemy, że będą tak samo protestować gdy dochodzi do naruszania tego co jest ważne dla katolików - stwierdził poseł.