Kucharska-Dziedzic o komisji ds. wyborów kopertowych: Wezwani będą Morawiecki i Witek

Polityk zapytana została także, kto zapłacił za wybory kopertowe. - Za te wybory kopertowe zapłaciła Poczta Polska, która się potem zwróciła z rachunkiem do rządu, żeby jej te straty wyrównać. Bo w tym momencie Poczta Polska stała się instytucją na skraju bankructwa – instytucją, która już pieniędzy własnych nie ma, bo zainwestowała - stwierdziła. - Także nieprawną decyzją, bo Poczta Polska nie jest organem powołanym do organizacji wyborów - dodała.

Posłanka odniosła się także do tego, że 7 grudnia posłowie przegłosowali powołanie komisji śledczej ds. wyborów kopertowych. Za powołaniem głosowali wszyscy posłowie obecni na sali w Sejmie, w tym parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości. - To jest sytuacja absolutnie bezprecedensowa, bo PiS na początku procedowania uchwały KO o powołaniu komisji sejmowej, było przeciwko tej komisji. Bojkotowanie tego pomysłu było widoczne - powiedziała. - Wczoraj na sali sejmowej byli za, bo zmienili swoją narrację dotyczącą tego, co się działo podczas pandemii w Polsce. Zaczęli zwracać uwagę na to, że właściwie to oni się troszczyli o to, żeby ludzie nie umierali. Mówili, że oni chcieli przeprowadzenia wyborów, a opozycja kombinowała, jak te wybory przekładać, bo bali się porażki z Andrzejem Dudą w tych wyborach - dodała. - Nie o tym jest ta komisja, a o tym, dlaczego złamano w Polsce prawo w sposób tak ewidentny. I jakie to ma konsekwencje dla obywateli i dla praworządności - podkreśliła.

Kto zdaniem posłanki jest kluczowy dla zbadania ewentualnego złamania prawa ws. wyborów kopertowych? - To jest też odpowiedzialność karna, nie tylko polityczna. Na temat tych wyborów NIK popełniła raport i skierowała wnioski z niego do prokuratury, wnioskując o podjęcie działań. Prokuratura okręgowa w Warszawie dwukrotnie odmówiła zajęcia się tym doniesieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa - powiedziała Anita Kucharska-Dziedzic.

Kogo powinno się wezwać przed oblicze komisji? - Będziemy o tym dyskutować, ale nie mamy chyba wątpliwości, że będą wzywani najwyżsi wówczas przedstawiciele państwa. Decyzję o organizacji tych wyborów podjął Mateusz Morawiecki, więc on będzie musiał być wezwany - stwierdziła posłanka. - Tę dezycję uprawniano w Parlamencie, więc wzywana będzie też na pewno marszałkini Elżbieta Witek. To była też prawdopodobnie jedna z przyczyn sprzeciwu opozycji do powołania jej do prezydium Sejmu. Bo za chwilkę będzie pytana przez komisje sejmowe. Na pewno będziemy wzywali też tych, którzy sterują ręcznie – czy to premierem czy Elżbietą Witek. Tam się podczas obrad tej komisji pojawią osoby doskonale znane wszystkim obywatelom jako te, które sprawowały władzę - podkreśliła.