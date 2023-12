Szymon Hołownia o składzie rządu: A może Donald Tusk nas zaskoczy?

- To jest rząd premiera Tuska. To on ostatecznie decyduje. Może nas zaskoczy? Może będzie coś co zmusi nas do jakichś nieoczekiwanych sytuacji. Dajmy się ponieść tej sejmowej dramaturgii - apelował też Hołownia.



Jeśli ktoś z naszych serdecznych przyjaciół z drugiej strony sceny politycznej ma uzasadnione wątpliwości, to bardzo prosimy, by zaczął się dzielić nimi w sposób konkretny Szymon Hołownia o Paulinie Hennig-Klosce w rządzie

Szymon Hołownia o Paulinie Hennig-Klosce: Sytuacja zostaje bez zmian

Pytany o to czy w przypadku Pauliny Hennig-Kloski, posłanki Polski 2050, nie trzeba było "użyć korektora" i wykreślić jej z listy przyszłych ministrów po kontrowersjach wokół ustawy o mrożeniu cen energii, w której pojawiły się przepisy dotyczące wiatraków, skracające dopuszczalną odległość, w której wiatraki można stawiać obok budynków mieszkalnych (z 700 do 300 metrów). Ostatecznie przepisy te usunięto z ustawy, mają znaleźć się w odrębnej ustawie wiatrakowej.



- Korektor nie został użyty i nie wydaje mi się, że był powód żeby został użyty - odpowiedział Hołownia.



- Ta sytuacja zostaje bez zmian, a jeśli ktoś z naszych serdecznych przyjaciół z drugiej strony sceny politycznej ma uzasadnione wątpliwości, to bardzo prosimy, by zaczął się dzielić nimi w sposób konkretny - dodał.