- Na granicy powagi takimi zachowaniami zaczyna być niestety marszałek Hołownia. On być może nie ma zbyt wielkiej wiedzy w tym zakresie, bo jest dopiero po raz pierwszy posłem, ale wszystkie procedury konstytucyjne zostały wypełnione. Prezydent zgodnie z konstytucją powołał premiera i powołał rząd - skomentowała Beata Szydło.

Kiedy powołanie nowego rządu? Donald Tusk i Szymon Hołownia uzgodnili szczegóły. "Mamy plan" Podczas spotkania marszałek Sejmu Szymon Hołownia (Polska 2050) i kandydat na premiera Donald Tusk (PO) ustalili, kiedy - w przypadku nieuzyskania wotum zaufania przez gabinet Mateusza Morawieckiego - Sejm ma wybrać premiera, a premier ma wygłosić exposé. - Zaprzysiężenie zakładamy 13 grudnia, tak jak pan prezydent sugerował - powiedział Tusk.

Beata Szydło: Obowiązkiem marszałka jest spotkać się z ministrem

- I czy się marszałkowi to podoba, czy nie - wielu ludzi może się dziwić, że marszałek za dwa lata, jak sam zapowiada, nie będzie już marszałkiem - ci ministrowie są konstytucyjnymi ministrami, a premier ma misję tworzenia rządu i marszałka obowiązkiem jest spotkać się z ministrem konstytucyjnym, jeżeli o to prosi - oświadczyła była premier.

Europosłanka PiS była pytana, czy naprawdę wierzy, że rząd Mateusza Morawieckiego uzyska wotum zaufania. Głosowanie w tej sprawie w Sejmie zaplanowano na poniedziałek 11 grudnia.

- Wotum uzyskać będzie bardzo trudno, ale nie dlatego, że będzie zła propozycja dla Polski, czy, jak twierdzą niektórzy z opozycji, że to jest jakaś gra, show. Nie, show jest w Sejmie w tej chwili. Ten rząd jest naprawdę, powołany konstytucyjnie przez prezydenta - odparła.

Była premier: Rząd na jeden dzień to też rząd

Większość w Sejmie ma koalicja Koalicji Obywatelskiej, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy. Kandydatem na premiera tych formacji jest przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Politycy nowej większości mówią, że trzeci rząd Mateusza Morawieckiego to "rząd tymczasowy", powołany na dwa tygodnie. - Nawet gdyby ten rząd czy jakikolwiek inny był powołany na jeden dzień, jeżeli jest wypełniona procedura konstytucyjna i prezydent powierzył misję temu rządowi do spełnienia, to jest to rząd - przekonywała w środę Beata Szydło dodając, że "normalnie dzieje się polityka - i wewnętrzna, i zewnętrzna".