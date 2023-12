Niemcy ponad wszystko

Kreml niezdecydowanie odnosi się za to do perspektywy członkostwa Ukrainy w Unii. Z jednej strony część tamtejszych polityków (w tym prezydent Władimir Putin) chce, by Kijów był jednym z filarów prorosyjskich strukturach ekonomicznych, a to jest nie do pogodzenia z członkostwem w UE. Inni, bardziej pragmatyczni, uważają, że powojenna odbudowa prorosyjskiej już Ukrainy powinna odbyć się za europejskie pieniądze. Według Kremla kapitulacja Kijowa nieuchronnie doprowadzi do zmiany władz na bardziej mu podporządkowane.

Moskwie dodają otuchy informacje o rosnących kłopotach ukraińskiej armii, pozbawionej wsparcia USA oraz UE (Węgry blokują unijny pakiet pomocy, z którego 20 mld euro miało być pomocą wojskową). Perspektywa ciężkiej dla Ukrainy zimy na froncie sprawia, że Kreml rozwija dyplomatyczne działania mające zachęcić Zachód do całkowitego porzucenia Ukrainy. Nie zwraca się przy tym do najbliższych sąsiadów Kijowa (np. Polski czy państw bałtyckich), lecz największych państw Zachodu, uważając, że jeśli one podejmą decyzję, to inni będą musieli się podporządkować.

Głównym celem są Niemcy – Atrakcyjną sferą dwustronnego współdziałania zawsze była energetyka. Nasz kraj przez dziesięciolecia niezawodnie i bez przerw dostarczał Niemcom ekologicznie czyste paliwo – przypominał prezydent Putin na Kremlu w czasie wręczania listów uwierzytelniających przez nowego niemieckiego ambasadora.