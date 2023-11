Franciszek, który w grudniu kończy 87 lat, w ostatnich latach borykał się z licznymi problemami ze zdrowiem, które czasem wymagały hospitalizacji - ostatnio w czerwcu.



Papież Franciszek: Dzięki Bogu, to nie zapalenie płuc

Jednak pomimo choroby, którą właśnie przechodzi, papież cały czas pracuje i spotyka się z ludźmi.



- Jak widzicie, nadal żyję - powiedział Franciszek w czasie audiencji seminarzystów - podaje Watykan.



- Lekarze nie pozwolili mi udać się do Dubaju. Powodem jest to, że jest tam gorąco i trafia się z gorąca do klimatyzowanych (pomieszczeń), i (nie jest to zalecane) w sytuacji tego zapalenia oskrzeli. Dzięki Bogu, to nie zapalenie płuc. To bardzo ostre, zakaźne zapalenie oskrzeli - powiedział papież.