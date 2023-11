Sejm zdecydował. Adwokat zasiądzie w komisji ds. pedofilii

Protest przewoźników. Krzysztof Bosak: Dość nieróbstwa, rząd Morawieckiego - do roboty

- Oczekujemy, że polski rząd wreszcie weźmie się do roboty i na Radę Unii Europejskiej w sprawach transportowych 4 grudnia wprowadzi temat polskich przewoźników do agendy, bo jak na razie rząd Mateusza Morawieckiego nie potrafił nic zrobić - powiedział wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (Konfederacja), odnosząc się do sprawy protestu przewoźników i rolników na granicy z Ukrainą.