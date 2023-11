Mnożą się głosy polityków i „publicystów” domagające się głowy profesora Adama Glapińskiego. Pretekstem jest to, że w latach w latach 2020-2021 NBP skupował papiery wartościowe emitowane przez rząd. To, że zakupy te dokonywane były na rynku wtórnym, co jest prawnie dopuszczalne, nie dociera jeszcze do zwolenników „rozliczenia” prezesa NBP – pisze doradca prezesa Adama Glapińskiego.