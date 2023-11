Unia Europejska: Weto Budapesztu służy Moskwie

Czytaj więcej Polityka Premier Węgier Viktor Orban wysłał list do Brukseli. Grozi, że zablokuje plany wobec Ukrainy Premier Węgier Viktor Orban grozi zablokowaniem wszelkiej pomocy Unii Europejskiej dla Ukrainy, a także przystąpienia tego kraju do wspólnoty, chyba że przywódcy UE zgodzą się na dokonanie przeglądu całej strategii wsparcia dla władz w Kijowie.

Ta strategia, która zdaniem Orbána musi być jednomyślna, musi brać pod uwagę spodziewaną zmianę polityki w USA, po ewentualnym zwycięstwie wyborczym Donalda Trumpa. Choć jego nazwisko wprost w liście Orbána nie pada.

W Brukseli panuje przekonanie, że tym razem Orbán tak łatwo nie ustąpi. Dowodem na to jest misja Michela, który pofatygował się nawet w poniedziałek do Budapesztu, choć normalnie prawie nie odwiedza unijnych stolic. Źródła dyplomatycznie nieoficjalnie potwierdzają, że głównym tematem dwugodzinnej rozmowy był list Orbána. I że „strony pozostaną w kontakcie”.

Przyczyną uporu Orbána są do pewnego stopnia jego prorosyjskie sympatie i niechęć do Ukrainy, która jego zdaniem gnębi mniejszość węgierską. To jednak do tej pory nie spowodowało twardego weta. Orbánowi wystarczyło, że się opierał, przeciągał proces decyzyjny i czasem wywalczył dla siebie jakiś korzyści, np. wyjątek na import ropy.

Ale tym razem chodzi o coś więcej. Węgierski premier jest coraz bardziej sfrustrowany brakiem pieniędzy z unijnego budżetu, wstrzymanych – podobnie jak Polsce – z różnych powodów związanych z łamaniem praworządności oraz korupcją. Chodzi zarówno o 22 mld euro z polityki spójności, jak i 5,8 mld euro z Krajowego Planu Odbudowy. Węgierscy dyplomaci przekonują, że przynajmniej część pieniędzy powinna zostać uwolniona, bo Węgry postawione im warunki dotyczące reformy sądownictwa spełniły. Co prawda w ostatni piątek KE pozytywnie zaopiniowała przekazanie blisko miliarda euro, ale to są nowe pieniądze, których poprzednie warunki nie dotyczą – sytuacja podobna do obiecanych Polsce też w ubiegłym tygodniu ok. 5 mld euro. To na pewno nie wystarczy do zniesienia węgierskiego weta.