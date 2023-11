Rada Polskich Mediów z uchwałą ws. uwolnienia Andrzeja Poczobuta

Cele działania Rady Polskich Mediów to przede wszystkim ochrona wolności słowa, podnoszenie i upowszechnianie standardów zawodowych i etycznych dziennikarstwa, inicjowanie i opiniowanie rozwiązań legislacyjnych w obszarze funkcjonowania mediów oraz swobody i ochrony wykonywania zawodu dziennikarza.

Wiceprzewodniczącym Rady Polskich Mediów jest Michał Szułdrzyński, zastępca redaktora naczelnego "Rzeczpospolitej".



Andrzej Poczobut, dziennikarz "Gazety Wyborczej", 25 marca 2021 roku został aresztowany a 8 lutego 2023 roku sąd w Grodnie skazał go na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za "podżeganie do nienawiści". Białoruskie KGB wpisało go też na listę osób, które "mają związek z działalnością terrorystyczną". Wyrok w jego sprawie ma charakter polityczny i zbiega się w czasie z zaostrzeniem kursu białoruskich władz wobec mniejszości polskiej w tym kraju.