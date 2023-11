Anna Maria Żukowska: Praworządność przywrócimy ustawą

We wtorek rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa z nowymi przedstawicielami Sejmu. To Kamila Gasiuk-Pihowicz i Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej, Tomasz Zimoch z Polski 2050 oraz Anna Maria Żukowska z Nowej Lewicy. Miejsca w KRS dla przedstawicieli Sejmu w poprzedniej kadencji zajmowali wyłącznie posłowie PiS.

Reklama

Czytaj więcej Sądy i trybunały Awantura w KRS zaczęła się jeszcze przed budynkiem Czwórka nowych posłów – członków Krajowej Rady Sądownictwa wybranych przez Sejm kilka dni temu: Kamila Gasiuk–Pihowicz, Tomasz Zimoch, Robert Kropiwnicki i Anna Maria Żukowska, stawiła się rano na wtorkowym posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa. Towarzyszył im senator Krzysztof Kwiatkowski, od kilku lat członek KRS.

Anna Maria Żukowska: W jaki sposób przeprowadzimy zmiany w KRS? Zgodnie z prawem

We wtorek rano przedstawiciele Sejmu zorganizowali konferencję prasową przed budynkiem KRS. Głos zabrała podczas niej między innymi Anna Maria Żukowska z Nowej Lewicy.

- Często jesteśmy pytani o to, w jaki sposób przeprowadzimy zmiany (red. w KRS). Te zmiany przeprowadzimy oczywiście zgodnie z prawem, bo po to startowaliśmy w tych wyborach, żeby praworządność przywrócić, a nie żeby pogłębiać chaos prawny - powiedziała Żukowska. - Lewica na pewno nie dopuści do tego, żeby nagle jednego dnia z systemu wyparowało dwa tysiące już powołanych neo-sędziów. Trzeba natomiast przeprowadzić weryfikację sposobu, trybu ich wyboru przez neo-KRS i potem powoływania przez pana prezydenta - dodała Anna Maria Żukowska na konferencji prasowej.

Jak podkreśliła Żukowska, „praworządność przywrócona zostanie ustawą”. - Dlatego że w tej chwili mamy jedną ustawę o trybie wyboru członków i członkiń KRS, jest to ustawa PiS-owska - stwierdziła. - My chcemy wybrać ten skład w sposób legalny, dlatego zmienimy tę ustawę o KRS - dodała. - Czy będzie do tego jeszcze uchwała, która będzie stwierdzała stan faktyczny, polegający na tym […], że osoby zasiadające w tym budynku, w ciele pod nazwą neo-KRS są wybrane w części sędziowskiej w sposób niezgodny z polską Konstytucją – to po prostu stan faktyczny i Sejm może podjąć taką decyzję, żeby go po prostu w sposób uroczysty stwierdzić – mówiła.