Marlena Maląg skrytykowała opozycję ws. VAT-u na żywność. X opatrzył jej wpis wyjaśnieniem

Kontekst ten po kilku godzinach został dołączony do wpisu Maląg. „To obecny rząd podjął decyzję że VAT jest obniżony do końca 2023 a nie dłużej i że w 2024 wynosi 5 proc.” - mogą teraz przeczytać użytkownicy serwisu X, śledzący konto minister. Do wyjaśnienia dołączony został link do rządowej strony, na której można przeczytać m.in., że „obniżona stawka VAT na żywność obowiązuje do końca 2023 r.”

Wyjaśnienie, dodane do wpisu minister Marleny Maląg na X (d. Twitter)

Zerowa stawka VAT na żywność została wprowadzona w 2022 roku, by załagodzić skutki wysokiej inflacji. Pierwotnie miała wygasnąć 30 czerwca 2023 roku, ale została przedłużona do grudnia 2023 roku. Zerowy VAT obejmuje między innymi takie produkty spożywcze, jak zboża, mięso, ryby, mleko, jaja, warzywa, owoce, tłuszcze zwierzęce i roślinne czy mleko do żywienia niemowląt i dzieci.