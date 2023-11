Na uwagę, że PiS tej zdolności nie ma europoseł odparł: "Nie wiemy". - Pan premier Morawiecki podjął się tej misji - podkreślił.



Prof. Zdzisław Krasnodębski o tworzeniu rządu przez Mateusza Morawieckiego: Polityka to pewne procesy

Dopytywany po co podejmować taką misję, prof. Krasnodębski odparł, że jest to "próba zbudowania większości". - Być może się nie zbuduje, natomiast pan premier Morawiecki podejmuje próbę rozmawiania z politykami po drugiej stronie. Po drugiej stronie są też ludzie poważni, którym zależy na dobrze Rzeczpospolitej, którzy nie wierzą w te wszystkie opowieści o państwie PiS-owskim, o korupcji od góry do dołu i z nimi trzeba rozmawiać. Być może nie teraz, być może za pół roku - tłumaczył.



- Polityka to są pewne procesy. Być może ci politycy, z którymi premier Morawiecki będzie rozmawiał dziś się nie zgodzą, a za pół roku powiedzą "tak" - dodał.



Są koledzy z Parlamentu Europejskiego, akurat nie z mojej grupy, którzy też siedzieli w więzieniu. Myślę, że utworzą jakiś odrębny klub z panem Włodzimierzem Karpińskim Prof. Zdzisław Krasnodębski, europoseł PiS

W piątkowej rozmowie z "Faktem" Morawiecki zasugerował, że będzie próbował przekonać do stworzenia rządu z PiS polityków Trzeciej Drogi i Konfederacji.



Prof. Krasnodębski był też pytany o słowa Jarosława Kaczyńskiego, który nazywał ostatnio kilka razy PO "niemiecką partią", a o Donaldzie Tusku mówił, że w kampanii zachowywał się jak "lump". Czy zdaniem europosła rząd Donalda Tuska rzeczywiście będzie ulegał zewnętrznym wpływom?