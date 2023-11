PiS przeciąga odejście od władzy z powodu zmian w ustawach dotyczących służb specjalnych?

Dotychczas to prokurator generalny nie tylko opiniował wnioski służb o zarządzenie lub przedłużenie kontroli, ale także przechowywał drugie egzemplarze postanowień Sądu Okręgowego w Warszawie w tej sprawie. To on decydował również o komisyjnym niszczeniu stenogramów, w przypadku gdy przestępstwo się nie potwierdziło. – To można nazwać władzą absolutną. Dotychczas polityk, a więc prokurator generalny i w jednej osobie minister sprawiedliwości decydował, kogo i jak długo służby będą podsłuchiwać, mógł zapoznawać się z raportem z inwigilacji i tym, co na człowieka znaleziono w jego telefonie lub poczcie e-mailowej. To wiedza niezwykle cenna i niebezpieczna – mówi nam były funkcjonariusz kierownictwa ABW. I dodaje: – Jak widać, PiS zabezpiecza się przed odejściem. Do zapewnień nowej koalicji rządowej o rozliczeniu PiS podchodziłbym więc z dystansem.

W przypadku rozporządzeń, m.in. dla policji i KAS, rządowi również zaczęło się spieszyć. Wydane projekty rozporządzeń mają wejść w życie z dnia na dzień (na opinie dano stronom trzy dni).

Odebranie uprawnień prokuratorowi krajowemu i przywrócenie ich prokuratorowi generalnemu może być trudne. – Nowelizację musi podpisać prezydent Duda. A jak widzimy, nadal jest lojalny wobec swojego obozu – mówi nam źródło w służbach. Historia pokazuje, że nadzór nad podsłuchami może doprowadzić nawet do zmiany rządu. O czym przekonał się sam PiS po aferze gruntowej czy Platforma po aferze hazardowej.

Ograniczyć bezkarność

Nowy rząd KO, Trzeciej Drogi i Lewicy w punkcie 19 umowy koalicyjnej zapowiada reformę polskich służb – oprócz kontroli nad ich działaniami ma zostać wprowadzone prawo do informowania o inwigilacji każdego obywatela.