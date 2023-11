Bundeswehra szykuje się do wojny

Wytyczne mają więc wyznaczać kierunek dogłębnych zmian niemieckiej polityki obronnej, w sytuacji gdy wraz z „brutalnym atakiem” Putina na Ukrainę wojna „powróciła do Europy”. Niemcy muszą więc teraz „dorosnąć” w obliczu takiego wyzwania. „Bez zasadniczych zmian wewnętrznych Federacja Rosyjska pozostanie największym zagrożeniem dla pokoju i bezpieczeństwa w obszarze euroatlantyckim” – czytamy w dalszej części. Bundeswehra musi więc być przygotowana do walki „z co najmniej równym przeciwnikiem” i zdolna do wytrwania „nawet w bardzo intensywnej walce”.

Czytaj więcej Polityka Były ambasador RFN: Nie budujemy IV Rzeszy Arndt Freytag von Loringhoven był ambasadorem RFN w Polsce w latach 2020-2022. W rozmowie z DW mówi o antyniemieckiej retoryce PiS, zwiększeniu niemieckiej prezencji na wschodniej flance NATO i przyszłości Ukrainy w UE.

Dotyczy to przede wszystkim planowanej brygady Bundeswehry, która ma zostać rozmieszczona na Litwie. „Tworząc ją, wspieramy bezpieczeństwo naszych sojuszników. Tak jak przez dziesięciolecia robiły to siły sojusznicze w Niemczech, demonstrujemy wolę przewodzenia i odpowiedzialność przywódczą” – zapisano w wytycznych. Jak wyjaśnił minister Pistorius, na początku przyszłego roku na Litwie pojawią się pierwsi żołnierzy Bundeswehry. W drugiej połowie roku ma ich być już kilkuset i mianowany ma zostać dowódca, by „w następnych latach ” mogła powstać cała brygada licząca docelowo ok. 4 tys. żołnierzy.

Równocześnie rząd w Berlinie planuje podwojenie pomocy wojskowej dla Ukrainy z 4 do 8 miliardów euro w przyszłym roku. Jak piszą niemieckie media, taki zapis znalazł się w projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok.

– Niemcy wysyłają czytelny sygnał, że pragną nadal odgrywać wiodącą rolę w solidarności i wsparciu dla Ukrainy, pomimo lub właśnie z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie, niepewności co do sytuacji wojskowej na froncie i debat w USA na temat pomocy dla Ukrainy. Ten sygnał jest skierowany do Kijowa, do Rosji, ale też do partnerów w UE oraz do Waszyngtonu – tłumaczy „Rzeczpospolitej” Kai-Olaf Lang, ekspert berlińskiego think tanku Wissenschaft und Politik. Jego zdaniem Niemcy nie są jednak w stanie zastąpić USA, bez których wsparcie Ukrainy uległoby systemowemu ograniczeniu. – Berlin pokazuje Waszyngtonowi, że jest gotów przejąć inicjatywę w Europie i kontynuować, a nawet zwiększyć swój wkład w transatlantycki podział obciążeń. A to w celu dalszego zabezpieczenia zaangażowania USA w Ukrainie – mówi Kai- Olaf Lang.