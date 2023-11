- Proces już się rozpoczął - powiedział w rozmowie z Radiem ZET Grzegorz Schetyna, podkreślając, że pokazuje to między innymi to, że premier Mateusz Morawiecki mówił o współpracy z prezesem PSL. - Jest walka o sukcesję w PiS. To, co będzie przeżywał premier Morawiecki przez najbliższe dni, to będzie proces kompromitujący dla niego - ocenił polityk. Jak przekonuje Grzegorz Schetyna, Mateusz Morawiecki nie ma żadnych szans na zbudowanie większości. - Przyjął misję tworzenia rządu, bo nie miał wyjścia - ocenił polityk.

Nikt nie skusi się na przejście do PiS? Grzegorz Schetyna: Kładę na stole ręce i swoją głowę

Polityk zapytany został także o powołanie Marka Sawickiego z PSL na marszałka seniora. Zdaniem Schetyny nie ma przypadków i jest tu drugie dno. - Sygnał personalnie do Sawickiego, że przecież on pierwszy mówił, że nie wiadomo, kto będzie premierem. Próba pozyskania przez środowisko pisowskie PSL, jako ewentualnego koalicjanta- powiedział. - PiS nie rozumie, że przegrał wybory i ma się spakować i wyprowadzić - dodał. Schetyna zaznaczył także, że "nikt, kto wszedł do Sejmu z list całej opozycji, nie zgodzi się na współpracę z PiS". - PiS jest dziś traktowane jako partia przegrana, która przez 8 lat walczyła ze wszystkim, co było poza PiS - dodał. Zapytany o to, czy daje głowę, że nikt z 248 parlamentarzystów nie skusi się i nie przejdzie do PiS, polityk PO odpowiedział: „Kładę ręce na stole, swoją głowę”. Zdaniem Schetyny jedyną ofertą Prawa i Sprawiedliwości jest dziś "walka każdą godzinę, by próbować sprzątać po sobie, wyprowadzić ostatnie pieniądze".

Schetyna o tym, kto będzie przyszłym szefem MSZ

Grzegorz Schetyna zapytany został także, kto mógłby zostać przyszłym szefem MSZ. - Radek Sikorski ma największe doświadczenie, ze wszystkich polskich polityków, jeśli chodzi o pracę w MSZ - powiedział. - Bardzo ważny, kluczowy resort do prowadzenia podmiotowej polityki - dodał. Zdaniem Grzegorza Schetyny, „potrzebujemy podmiotowego ministra spraw zagranicznych, potrzebujemy podmiotowej polityki zagranicznej, więc kto, jak nie Sikorski takie wyzwanie jest w stanie podjąć”. - Gorąco trzymam kciuki, żeby tak się stało - dodał polityk PO.

Zdaniem Schetyny „Radek Sikorski jest numerem 1 dlatego, że przez 7 lat był szefem MSZ i budował zręby nowej polityki zagranicznej". - Dziś wiem, ile trzeba zrobić, żeby wrócić do europejskiego mainstreamu. Cieszę się, że nazwisko Sikorskiego pojawia się w tym kontekście. Najlepszy z możliwych kandydatów - podkreślił Grzegorz Schetyna w rozmowie z Radiem ZET.