Sondaż: Czym powinien zająć się nowy rząd? Polacy wskazują na jedno zadanie

Po wyborach parlamentarnych z 15 października Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) oraz Nowa Lewica dysponują w Sejmie 248 mandatami. Daje im to bezwzględną większość niezbędną do sformowania rządu. Partie wskazują, że ich kandydatem na premiera jest Donald Tusk, nie wiadomo jednak czy prezydent Andrzej Duda powierzy mu misję stworzenia rządu w tzw. pierwszym kroku konstytucyjnym, ponieważ gotowość do stworzenia większości deklaruje też premier Mateusz Morawiecki. PiS po wyborach ma jednak w Sejmie 194 mandaty - o 37 mniej niż wynosi bezwzględna większość - i na dziś nie ma żadnego koalicjanta.

Sondaż: Polacy chcą, by nowy rząd uzyskał środki z KPO i uporządkował sądy

Uczestników sondażu United Surveys zapytano, które propozycje programowe rząd KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy powinien wdrożyć w pierwszej kolejności, jeśli zostanie powołany. Każdy respondent mógł wybrać trzy najważniejsze - jego zdaniem - programowe propozycje z listy ośmiu wskazanych przez autorów badania (przy czym ósma odpowiedź, "inne", obejmuje niewymienione w badaniu propozycje).



Z sondażu wynika, że najwięcej ankietowanych - 62,6 proc. - za najważniejsze zadanie nowego rządu uznało odblokowanie środków z KPO dla Polski. Uruchomienie wypłat środków z unijnego Funduszu Odbudowy obiecywał w kampanii wyborczej Donald Tusk, który po wyborach udał się już w tej sprawie do Brukseli.