Marek Suski w rozmowie z Robertem Mazurkiem wypowiedział się na temat większości parlamentarnej, którą jak zadeklarował prezydentowi Andrzejowi Dudzie premier Mateusz Morawiecki, ma Prawo i Sprawiedliwość.

- Premier zakładał, że mamy większość, przekonamy się o tym po głosowaniu nad votum zaufania - mówił Suski. - Zakładamy, że premierem nowego rządu będzie Mateusz Morawiecki - mówił poseł PiS.

Suski wypowiedział się również na temat przyszłości Jarosława Kaczyńskiego, który deklarował, że nie będzie już ubiegać się o stanowisko prezesa partii podczas wyborów partyjnych w 2025 roku.

Marek Suski: Jarosław Kaczyński mężem stanu. Powinien jeszcze pracować dla Polski

On sam, jak zapowiedział w zeszłym roku podczas przedkampanijnej podróży po kraju, chce być obecny w polityce do roku 2025 i do tego czasu rządzić partią. – Co tu dużo mówić, lata lecą, mam też swoje lata. To będzie ostatnia kadencja – mówił rok temu w Przemyślu.