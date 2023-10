Senator PiS: Gdy będzie łamana konstytucja będziemy protestować

Karczewski był pytany o czwartkowe oświadczenie Andrzeja Dudy. Prezydent, po konsultacjach z komitetami wyborczymi, które wprowadziły posłów do Sejmu mówił, że jest "dwóch kandydatów na premiera" - Mateusz Morawiecki i Donald Tusk. Tymczasem KO, Trzecia Droga i Nowa Lewica podkreślają, że tylko one mają większość parlamentarną, ponieważ dysponują 248 głosami (PiS ma 194 głosy i żadna partia nie deklaruje gotowości do koalicji z tym ugrupowaniem).



Reklama

Reklama

Stanisław Karczewski: Mam nadzieję, że Andrzej Duda wybierze Mateusza Morawieckiego

- Ja myślę, że prezydent wybierze tradycyjnie - mam taką nadzieję i przekonanie - że wybierze premiera Mateusza Morawieckiego. My wygraliśmy wybory, wszyscy mówią, że PiS przegrało wybory, przecież my zdobyliśmy największą liczbę i głosów, i mandatów. Donald Tusk marzył o mijance (między PiS a KO - red.), do mijanki nie doszło - stwierdził.



Czytaj więcej Komentarze Michał Szułdrzyński: Duda, Tusk i Morawiecki. Czy prezydent gra na czas? Zwlekanie z powołaniem Donalda Tuska na premiera jest korzystne dla PiS. Pomaga utrzymać elektorat w przekonaniu, że PiS wygrało wybory, a premierem pozostanie Mateusz Morawiecki. Ale będzie zatruwać polityczną atmosferę spekulacjami, czy PiS na pewno zamierza oddać władzę.

- Nie wiem jaką pan prezydent podejmie decyzję. Myślę, że zwycięskie ugrupowanie, PiS, podejmie próbę stworzenia rządu. Wszystko jest możliwe, pomimo tego, że brakuje nam sporo do większości - dodał.



Czy PiS prowadzi z kimś rozmowy? Senator PiS: Zawsze są rozmowy

A czy PiS prowadzi z kimś rozmowy ws. większości?