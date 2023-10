- Sprawy ludzi są ważne, a nie stanowiska, sprawy są ważne, a nie resorty - przekonywał.



- Myślę, że już na początku przyszłego tygodnia będziemy mogli więcej powiedzieć. Prosimy pana prezydenta, aby nie zwlekał ze wskazywaniem kandydata na premiera, żeby żaden w sposób nie opóźniał zwołania parlamentu. My przedstawimy swoją gotowość do wyłonienia marszałka Sejmu, marszałka Senatu oraz stworzenia większości. Jesteśmy do tego przygotowani - zapewnił prezes PSL.



Prezes PSL zwraca się do wyborców PiS: Nikt nie zostanie wykluczony

- Pragnę podziękować wyborcom innych formacji - i tych, z którymi będziemy tworzyć rząd i tych, którzy głosowali na dzisiaj rządzących. Nikt nie zostanie wykluczony, każdy zostanie do wspólnoty włączony - zapowiedział Kosiniak-Kamysz.



- W tej nowej koalicji będziemy gwarantem, że dojdziemy do porozumienia. Pomimo że są różnice, nie przesłonią naczelnego zadania: doprowadzenia do normalności, stworzenia rządu najlepszego, na jaki polska zasługuje - zapowiedział prezes PSL.



- Jesteśmy gotowi do brania odpowiedzialności za Polskę - zapewnił.



Kosiniak-Kamysz zwrócił też uwagę, że jego wynik w tegorocznych wyborach był "najlepszym w historii wynikiem kandydata PSL" w wyborach do Sejmu (prezes PSL uzyskał w okręgu tarnowskim 50 139 głosów).