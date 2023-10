Stanisław Kostrzewski: Lech Kaczyński był dla Jarosława Kaczyńskiego autorytetem

A czy Jarosław Kaczyński, którego Kostrzewski zna od lat 90-tych, bardzo się zmienił?



- Wszyscy się zmieniają. Prezes Jarosław Kaczyński zawsze miał swoją wizję państwa. Nie powiem, żebym ja z tą wizją się zgadzał. I nie tylko ja. Wielokrotnie wtedy, kiedy mógł swój punkt widzenia skonsultować z kimś, kogo szanował, kto był dla niego autorytetem - mam na myśli jego brata - nie było możliwości, aby powstały idee, które byłyby niezgodne z państwowością, z poczuciem odpowiedzialności za własne rządy, własne decyzje - stwierdził.



Czy więc 10 kwietnia 2010 roku był cezurą, która wyznacza przemianę Jarosława Kaczyńskiego.



- Ja tak to zaobserwowałem. Dziesiątego, kiedy klęczeliśmy przy tej słynnej brzozie, dla prezesa Jarosława Kaczyńskiego, bodajże najważniejsza część świata zewnętrznego przestała istnieć. Brat był tym punktem, do którego prezes Kaczyński zawsze się odnosił. Nagle tego punktu zabrakło. To jest pustka. Człowiek ma szczęście, jeśli nagle wokół niego pojawią się ludzie wartościowi, dobrzy, życzliwi. Jeśli pojawią się ludzie, którzy mają odwrotne cechy, to nie pozostaje to bez wpływu na osobę której to dotyczy. I to były pierwsze powody tych zmian - stwierdził.



Kostrzewski mówił też, że gdy Lech Kaczyński zwrócił się do niego, by został skarbnikiem PiS, prosił go: "Nigdy nie mów Jarkowi tego co chce usłyszeć. Obiecaj mi, że będziesz mu mówił tak jak jest".



Kostrzewski stwierdził następnie, że wizja państwa Jarosława Kaczyńskiego "na pewno nie byłaby realizowana przez Lecha Kaczyńskiego".