USA: Jest wniosek o odwołanie trzeciej osoby w państwie. Bunt wśród republikanów

Partia Republikańska kontroluje Izbę Reprezentantów dysponując w niej 221 z 435 mandatów. Przewaga republikanów nad Partią Demokratyczną w Izbie nie jest duża i wystarczyłoby, by tylko kilku kongresmenów Partii Republikańskiej zagłosowało za odwołaniem McCarthy'ego, by ten stracił stanowisko, gdyby wniosek poparli wszyscy kongresmeni Partii Demokratycznej (212).



Gaetz i inni przedstawiciele skrajnie prawicowego skrzydła Partii Republikańskiej krytykują McCarthy'ego za to, że dzięki głosom kongresmenów Partii Demokratycznej przyjął w sobotę ustawę zapewniającą tymczasowe finansowanie administracji, by uniknąć tzw. shutdownu, czyli paraliżu państwa w związku z brakiem środków na działanie administracji. McCarthy'ego do takiego działania zmusiła frakcja licząca ok. 20 kongresmenów Partii Republikańskiej, w której znajdował się Gaetz, która parła do shutdownu.



McCarthy nazwał wniosek Gaetza "rozłamowym" i stwierdził, że spodziewa się, iż wygra głosowanie w sprawie odwołania go ze stanowiska.



Czytaj więcej Polityka Ameryka: Trump szantażuje Ukrainą Wszystko wskazywało na to, że od północy czasu waszyngtońskiego amerykańska administracja będzie działała na pół gwizdka. Winna jest radykalna frakcja republikanów kontrolowana przez byłego prezydenta. Niemal w ostatniej chwili Izba Reprezentantów przyjęła ustawę o tymczasowym finansowaniu agencji rządowych.

Gaetz był jednym z kilkunastu przedstawicieli skrajnie prawicowego skrzydła w Partii Republikańskiej, którzy głosowali w styczniu przeciw kandydaturze McCarthy'ego na spikera. McCarthy zdobył stanowisko dopiero po 15 rundach głosowań.



Warunkiem zdobycia przez niego stanowiska była zgoda McCarthy'ego na to, by każdy członek Izby Reprezentantów mógł zainicjować głosowanie nad odwołaniem spikera, z czego teraz skorzystał Gaetz.