Ceny takich samych gruntów w tym samym rejonie kształtowały się wówczas na poziomie 438 zł (najtańsza) do 886 zł (najdroższa) za metr kw. Żona premiera mimo to zdecydowała się pozbyć gruntu za 14 mln 900 tys. zł, co oznacza, że jeden metr wyceniła jedynie na 100 zł — to cztery razy poniżej wartości. Według dzisiejszych cen sprzedana przez nią ziemia warta jest ok. 77 mln zł.

Onet dwa lata temu pytał Iwonę Morawiecką o to, dlaczego obniżyła cenę działki, ale pytania zostały zignorowane. Kancelaria Premiera odpisała zaś, że zajmuje się jedynie obsługą członków rządu, a Iwona Morawiecka nim nie jest. „Historia tej transakcji jest zresztą ciekawa nie tylko z powodu zaniżonej ceny nieruchomości. Nabywcą terenu w 2020 r. była co prawda spółka J.M. Paskart Sobuś. Tyle że pieniądze na sfinalizowanie transakcji pożyczył im jeden z najbogatszych Polaków — właściciel produkującej gry spółki Techland Paweł Marchewka” – czytamy w Onecie.

Biznesmen twierdził, że pieniądze pożyczył, choć nie wiedział, jakie ma być ich przeznaczenie. Pożyczka nie została zabezpieczona również wpisem do hipoteki. Jak mówił mężczyzna, znał Jerzego Paskarta, którego kancelaria zajmuje się obsługą jego spółek.

Jak pisze portal, okazało się później, że spółki związane z Marchewką i jego teściem od lat zajmują się skupowaniem nieruchomości należących niegdyś do banku BZ WBK – tego, którego prezesem do 2015 roku był Mateusz Morawiecki. Kościelna działka po bardzo okazyjnej cenie trafiła więc do ludzi biznesowo działających w kręgu Morawieckiego. Podobnie było z ogromnym lokalem przy pl. Grunwaldzkim we Wrocławiu. W kwietniu ubiegłego roku żona biznesmena Aleksandra Marchewka zapłaciła za niego 5 mln 500 tys. zł. Tyle że — jak wynika z wycen specjalistów od nieruchomości, których o pomoc poprosił Onet — lokal wart jest dziś nie mniej niż 7 mln 500 tys. zł.

W czerwcu 2012 roku Morawieccy kupili lokal, zapłacili za niego 5 mln 500 tys. zł. W 2013 roku przeszedł on na własność Iwony Morawieckiej w ramach pierwszej intercyzy. 20 sierpnia 2020 r. Morawiecka sprzedała go zaprzyjaźnionemu Bogdanowi Szagdajowi za 5 mln zł. Po 8 latach Morawiecka więc sprzedała go taniej, choć wartość nieruchomości wyraźnie urosła.