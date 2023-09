Opozycjonista Władimir Kara-Murza umieszczony w kolonii karnej na Syberii. Na 25 lat

Kara-Murza, polityk i dziennikarz, jeden z głównych krytyków Władimira Putina, posiadający również obywatelstwo brytyjskie, został w kwietniu skazany na szczególnie surowy wyrok, co skłoniło zachodnie stolice do wezwania do jego uwolnienia. „Władimir Kara-Murza został przewieziony do kolonii karnej o zaostrzonym rygorze IK-6 w Omsku w celu odbycia kary” – poinformował jego prawnik. Według niego opozycjonistę „natychmiast umieszczono w izolatce”.

Ponadmilionowy Omsk położony jest około 2700 kilometrów na wschód od Moskwy. Więźniowie skazani na długie kary w rosyjskim systemie więziennictwa są często wysyłani do odległych kolonii, a dotarcie tam zajmuje tygodnie. „Podróż z Moskwy do Omska w XXI wieku trwała nie krócej niż trzy tygodnie” – skomentował Prochorow, informując, że oponent był przetrzymywany przez kilka dni w izolatce w mieście Samara, w centrum Rosja.

Bliscy Władimira Kary-Murzy niepokoją się jego zdrowiem. Opozycjonista cierpi na polineuropatię, która jest wynikiem dwóch prób otrucia.

Kara-Murza uznany winnym zdrady

17 kwietnia moskiewski sąd miejski skazał Kara-Murzę na 25 lat kolonii o zaostrzonym rygorze i grzywnę w wysokości 700 000 rubli oraz zakazał mu wykonywania pracy dziennikarza przez siedem lat pod zarzutem zdrady i rozpowszechniania fałszywych informacji o rosyjskiej armii. W lipcu sąd apelacyjny w Moskwie utrzymał w mocy wyrok na Kara-Murzę.