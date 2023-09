Sasin po słowach Morawieckiego o Ukrainie: Nie możemy rozbroić polskiej armii

Pytany o relacje Polski z Ukrainą Jacek Sasin ocenił, że są one "bardzo realne" i że "każdy z krajów dba o swój interes". - To jest oczywiste, to truizm, jeśli chodzi o relacje międzynarodowe. Tak samo my musimy dbać o swój interes, chociaż wspieraliśmy, wspieramy dalej i będziemy wspierać Ukrainę w jej walce z Rosją, bo to jest w naszym interesie - oświadczył były wicepremier.

W środę premier Mateusz Morawiecki pytany w Polsat News o dalsze wsparcie militarne Polski dla Ukrainy powiedział, że "nie przekazujemy już żadnego uzbrojenia, bo my sami się teraz zbroimy w najbardziej nowoczesną broń". Zastrzegł, że Polska nie będzie ingerować w działanie hubu w Rzeszowie, który zajmuje się przerzutem zachodniej broni na Ukrainę.

Czytaj więcej Polityka Sprawa Ukrainy i słów Zełenskiego. Bosak: Upokorzone zostało całe polskie państwo - To jest całkowita porażka polskiej polityki na kierunku ukraińskim - tak współprzewodniczący Konfederacji Krzysztof Bosak ocenił ostatnie tarcia na linii Kijów-Warszawa. - Widać, że Ukraina jest partnerem, który nie tylko nie chciał przyjaźni z Polską, ale który zwyczajnie wykorzystał rząd PiS-u, wykorzystał prezydenta. Kijów wziął, co chciał i wytarł wczoraj politykami PiS-u podłogę. Taka jest brutalna prawda - powiedział poseł.

Jacek Sasin: My się od Ukrainy nie odwrócimy

Pytany o słowa Morawieckiego Jacek Sasin odpowiedział, że Polska przekazała "naprawdę bardzo dużo" uzbrojenia Ukrainie. Zapewnił, że Polska będzie wspierać Ukrainę i dodał, że "wsparcie ma bardzo różne formy".

- Na pewno my się od Ukrainy nie odwrócimy, dlatego że pokonanie Rosji w tej wojnie jest w naszym interesie. Rosja jest śmiertelnym zagrożeniem dla Polski, dla całego regionu, dla pokoju. W naszym interesie jest, żeby region był bezpieczny, żeby Polska była bezpieczna, dlatego im słabsza Rosja, tym to nasze bezpieczeństwo większe i tutaj w tym sensie oczywiście ta wojna Ukraińców jest naszą wojną, ale niezależnie od tego my musimy dbać o nasze interesy, a w tym przypadku ten interes między Polską a Ukrainą nie jest zbieżny - oświadczył minister aktywów państwowych zaznaczając, że mówi o rolnictwie.