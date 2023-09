Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Chińscy ministrowie znikają bez wieści

W wersję o usunięciu, a nawet aresztowaniu ministra za korupcję rozpowszechniają amerykańskie służby wywiadowcze, cytowane przez zachodnie media (m.in. „Financial Times”) oraz chińscy opozycjoniści z Hongkongu. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że – jak mówią komentatorzy – „korupcja jest nieusuwalną częścią chińskiej armii”, sprzedawane tam jest wszystko, począwszy od awansów.

Jednak znawcy Chin wskazują, że w takim wypadku Pekin raczej nie zachowywałby wstrzemięźliwego milczenia. „Xi jest dumny ze swoich osiągnięć (w walce z korupcją)” – sądzi jeden z nich.

Problemem Xi jest jednak to, że Li należał do kręgu najbliższych jego współpracowników i to on osobiście go wybrał na stanowisko szefa resortu (tak jak i ministra spraw zagranicznych). Możliwe, że z przyczyn propagandowych nie chce nagłaśniać sprawy Li. – To naprawdę stawia pod znakiem zapytania jego umiejętność wybierania właściwych ludzi na stanowiska – sądzi Lanteigne.

Jednak inni specjaliści wskazują, że tak rozległe dymisje mogą być elementem jakichś walk różnych frakcji w chińskich władzach. Usunięcie Li (który był objęty amerykańskimi sankcjami od 2017 roku) może też ułatwiać prowadzenie rozmów z Waszyngtonem.

Ale dokładnie przeciwnego zdania jest słynny senior światowych politologów Edward Luttwak. Niedawno w Singapurze Li Shangfu powiedział, że wojna z USA byłaby „nie do przyjęcia”. A Xi Jinping uważa, że „odmłodziłaby” ona Chińczyków. A teraz Li zniknął, tak jak i minister spraw zagranicznych Qin Gang, świeżo po latach spędzonych w Waszyngtonie. „To nie korupcja. To sprawa wojny” – napisał, sugerując, że Pekin poważnie szykuje się do konfliktu z USA.