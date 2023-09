Żołnierza z długą bronią i kominiarką na twarzy, miały wykryć polskie systemy monitoringu w okolicach miejscowości Dubicze Cerkiewne – wsi położonej w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim. Na miejsce wysłano patrole.

Kiedy białoruski żołnierz zauważył, że na miejsce przybyli polscy strażnicy graniczni, wojskowy uciekł. Próbował on przepiłować jedno z przęseł, by wejść na terytorium polski. Nie udało mu się to jednak – przęsło zostało jedynie nieznacznie uszkodzone.

Straż Graniczna opublikowała nagranie, które przedstawia próbę uszkodzenia drutu ułożonego wzdłuż płotu na granicy w Dubiczach Cerkiewnych.

Dotychczas nie poinformowano czy białoruski żołnierz działał sam, czy ktoś mu towarzyszył bądź pomagał.