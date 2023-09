Kanclerz Niemiec jak pirat. Posiniaczony Olaf Scholz z opaską na oku po upadku podczas biegania

"Jestem podekscytowany perspektywą zobaczenia memow" - napisał kanclerz Niemiec.

Aby rozwiać ewentualne obawy o swoje zdrowie, na zdjęciu, które wykonano prawdopodobnie w siedzibie kanclerz, Scholz uśmiechnął się lekko i napisał: "Dzięki za życzenia, wygląda gorzej niż jest w rzeczywistości!".

Scholz upadł podczas biegania w sobotę i doznał obrażeń na twarzy, co skłoniło go do odwołania niektórych spotkań w ten weekend - poinformował rząd.

Rzecznik Scholza powiedział dziennikarzom w Berlinie w poniedziałek, że kanclerz ma się dobrze, biorąc pod uwagę okoliczności.