Sondaż: Jak wyborcy oceniają wspólny start Agrounii i Koalicji Obywatelskiej?

Ponad co piąty uczestnik sondażu (21,7 proc.) wybrał odpowiedź "nie wiem / trudno powiedzieć".

Sondaż pokazuje, że pozytywnie współpracę wyborczą KO i Agrounii ocenia 69 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej, 40 proc. wyborców PSL i 11 proc. wyborców PiS.

Sondaż IBRiS został przeprowadzony w okresie od 18 do 21 sierpnia metodę CATI, czyli badania telefonicznych kwestionariuszy wspomaganych komputerowo, na próbie 1000 osób.

Kołodziejczak o Tusku

Pod koniec czerwca Michał Kołodziejczak mówił w Radiu Zet, że nie wejdzie do rządu ani z PiS, ani z Platformą. - Ja mówię jasno: czas tych ludzi minął - deklarował. - Jeżeli ktoś nie pamięta, jak żyło się za Platformy Obywatelskiej i że Donald Tusk cofnął Polaków o kilka wieków do tyłu, bo zrobił z nas kraj koczowniczy, że ludzie musieli wyjeżdżać z Polski do Wielkiej Brytanii, do Irlandii, no to brawo, to niech chce powrotu tego samego - oświadczył wówczas.