Artur Dziambor zadeklarował, że wróci do pracy na uczelni i będzie się szykował do następnych wyborów do Sejmu.

Po odejściu Dobromira Sośnierza koło Wolnościowców straciło wymaganą minimalną liczbę trzech posłów, Artur Dziambor i Jakub Kulesza stali się posłami niezrzeszonymi. W rozmowie z "Rz" Artur Dziambor ocenił, że jest to "mocno niewygodne". - To zabiera nam czas na mównicy. Na ostatnim posiedzeniu nie mogłem się wypowiadać, miałem tylko dwa czy trzy wystąpienia i później już niestety zakończył się mój czas. Gdy zgłosiłem się do kolejnych wystąpień, to już się dowiedziałem, że nic z tego, bo mam konkretne limity - powiedział.

Poseł przewiduje, że wybory będą powtórzone

Czy jeżeli obecne sondaże, według których Konfederacja będzie trzecią siłą polityczną w nowym Sejmie, utrzymają się do wyborów, to po 15 października Konfederacja będzie współpracował z PiS lub KO w zamian za to, że jej projekty ustaw będą przyjmowane przez posłów?

- Trudne pytanie - ocenił Artur Dziambor. Według niego, jeśli ufać zapowiedziom liderów Konfederacji, że nie będzie koalicji tej formacji ani z PiS, ani z KO, "można właściwie już teraz założyć, że wybory będą powtórzone". - Nie wierzę w scenariusz rządu mniejszościowego, który będzie wspierany przez jakąś merytoryczną opozycję, ponieważ taki rząd mniejszościowy popełni samobójstwo polityczne - zaznaczył prezes Wolnościowców.