Andrzej Rozenek: Na listach KO wiele osób lewicy. Widzę istotny zwrot u Donalda Tuska

- Na liście Koalicji Obywatelskiej jest dosyć dużo ludzi o poglądach lewicowych, centrolewicowych, chociażby Bartosz Arłukowicz, Dariusz Joński, Barbara Nowacka i wielu innych, którzy serce mają po lewej stronie, już nie wspomnę o Partii Zielonych - dodał.

- Ja się bardzo dobrze czuję na takich listach - podsumował.

Czy Koalicja Obywatelska skręca w lewo?

A czy KO, zdaniem Rozenka, skręca w lewo?

- Myślę, że nadal jest siłą bardziej centrową. Natomiast ja zauważam bardzo istotny zwrot np. w poglądach Donalda Tuska, który bardzo stanowczo mówi m.in. o prawach kobiet. To jest imponujące i świadczy o tym, że jest to polityk europejskiego formatu, który dostrzega zmiany. Donald Tusk tutaj w pewnym sensie zmodyfikował swoje poglądy. To dobry prognostyk, to znaczy, że w ogóle polska scena polityczna zaczyna mniej być przechylona na prawo, zaczyna wracać do takiego normalnego europejskiego pionu - odpowiedział.



Rozenek był też pytany czy Koalicja Obywatelska, w przypadku stworzenia rządu, będzie realizowała takie postulaty światopoglądowe jak finansowanie in vitro czy wprowadzenie małżeństw jednopłciowych.

- To pakiet praw obywatelskich, które są w UE tak zwyczajne, że się o tym nie dyskutuje. Nie potrafię znaleźć drugiego polityka, wśród liderów partii opozycyjnych, który byłby bardziej proeuropejski niż Donald Tusk. Dla mnie jest to gwarancja, że wszystkie te warianty, które obowiązują w UE, będą obowiązywać w Polsce - odparł.