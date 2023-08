Kiedy referendum będzie wiążące?

Minister aktywów państwowych powiedział, że jego formacja liczy na to, że referendum będzie wiążące (będzie tak, jeśli zagłosuje ponad połowa uprawnionych). Sasin usłyszał uwagę, że gdy opozycja wezwie do niebrania udziału w referendum, to "może być problem". - Ale co to znaczy "opozycja wezwie"? Znaczy to stawiamy otóż taką tezę, że Polacy są narodem bezrozumnym, którzy słuchają głupich apeli opozycji, która boi się oddać głosu Polakom - dodał.

Odnosząc się do kwestii, które mają zostać poruszone w referendum, Jacek Sasin ocenił, że to tematy, które "Polaków niezwykle interesują, to nie są tematy przypadkowe".

Czytaj więcej Polityka Donald Tusk: Unieważniam to referendum - Pytania, które wymyślił Kaczyński, to jest akt oskarżenia wobec PiS-u - mówił o proponowanym przez PiS referendum lider KO Donald Tusk.

Bariera na granicy Polski z Białorusią

W Polsat News były wicepremier był pytany, w jakim celu pytać o zaporę na granicy z Białorusią, skoro ta bariera już stoi.

- Politycy Platformy Obywatelskiej zapowiadają, że tę zaporę rozbiorą, jeśli przejmą w Polsce władzę. Pamięta pan taki wywiad chociażby Janiny Ochojskiej... - mówił do prowadzącego minister. Na uwagę, że Ochojska nie należy do PO, a startowała do Parlamentu Europejskiego z list współtworzonej przez Platformę Koalicji Europejskiej Sasin przekonywał, że Ochojska reprezentuje PO w europarlamencie. - Ona mówi że ta zapora ma zostać rozebrana. Donald Tusk w tej sprawie również wypowiadał się w sposób negatywny o tej zaporze - kontynuował minister aktywów państwowych.