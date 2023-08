- Jest zasada z czasów starożytnych: chcesz pokoju, szykuj wojnę (chodzi o łacińską maksymę "Jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny - Si vis pacem, para bellum). My szykujemy wojnę, ale chcemy pokoju. I właśnie ten wysiłek ma nam zapewnić pokój i możliwość normalnego rozwoju - podsumował.

Jarosław Kaczyński: Jeśli wygra opozycja będzie coś w rodzaju wojny domowej

Kaczyński mówił też, że PiS jest "jedyną partią, która gwarantuje wolność, równość, demokrację".

- My jesteśmy jedyna partią, która gwarantuje to, że w Polsce równość nie będzie pustym słowem. Bardzo niesprawiedliwy ustrój, w którym bywało, że ludziom płacono 3 zł za godzinę, odszedł w przeszłość - wyjaśnił.



- My podejmujemy się też trudnego zadania, aby ta równość była również przed sądami. Żeby nie było tak, że jedna szarpnie za tęczę w tęczowym kolorze i trzy lata więzienia, a ktoś kogoś ciężko pobije, wyrzuci z samochodu i nie poniesie za to żadnej kary. Ale to jest tylko przykład - dodał przekonując, że takich sytuacji jest "bardzo wiele"



Prezes PiS mówił też, że PiS jest "jedyną partią, która jest w stanie zapewnić w Polsce możliwie względny spokój". - Gdyby oni doszli do władzy to zaczęłoby się coś w rodzaju wojny domowej. Bo oni chcą atakować prezydenta, chcą atakować urzędy publiczne, odrzucają wszelkie prawo, wszelką samorządność. To jest coś nie do pomyślenia, żeby ktoś zapowiadał, że będzie siłowo wyprowadzał prezesa NBP czy prezes Trybunału Konstytucyjnego. To wymaga rozliczenia, ale my nie będziemy chcieli zemsty. My będziemy chcieli w Polsce spokoju, rozwoju i bezpieczeństwa - zapewnił.

Jarosław Kaczyński w Uniejowie: Donald Tusk to czyste zło

O Donaldzie Tusku Kaczyński mówił, że "jest personifikacją zła w Polsce". - To jest czyste zło. On poszedł w tę stronę, że ubeków broni, różnego rodzaju ciemne elementy gromadzi pod swoimi sztandarami. Po to, żeby wygrać, zrealizować tutaj plan nie polski, tylko biurokracji brukselskiej, który doprowadzi do tego, że my nawet lasami nie będziemy mogli zarządzać - przekonywał.