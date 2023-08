Patryk Jaki: Donald Tusk będzie miał teraz referendum na temat siebie samego

- Donald Tusk używa tylko tych najwyższych kwantyfikatorów, od kiedy wrócił do Polski, dlatego że bardzo dobrze wie, że gdybyśmy prowadzili kampanię wyborczą, która porównywałaby jego rządy i nasze rządy, to jest taka przepaść, że on nie ma żadnych szans - ocenił Jaki, wspominając następnie o wzroście gospodarczym i poziomie bezrobocia. Zdaniem Jakiego, Tuskowi "jedyne, co zostało, to obrażanie".

- I proszę bardzo. Chciał mieć referendum na temat PiS-u? Bo on chciał to wszystko sprowadzić do PiS-u, do ośmiu gwiazdek itd., to będzie miał teraz referendum na temat siebie samego - oświadczył w rozmowie z Polsat News Patryk Jaki.

Europoseł Suwerennej Polski zadeklarował, że wszystkie pytania w nadchodzącym 15 października referendum sprowadzają się do zachowania polityków PO "i do tego, jak rządzili".

Czytaj więcej Polityka Paweł Kukiz o pierwszym pytaniu w referendum: Zadałbym je w innej formie Referendum, forsowane przez Prawo i Sprawiedliwość w dniu wyborów parlamentarnych to „nic nowego, a nie żadna farsa” - ocenił Paweł Kukiz. - To oczywiste, że partie używają referendum do realizacji celów - dodał.

Jakie pytania PiS chce zadać w referendum?

Od piątku PiS ujawnia treść pytań, które mają być zadane w referendum, które ma odbyć się 15 października.

Pierwsze ujawnione pytanie brzmiało: "Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw?"