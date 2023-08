Pierwszy komentarz przyszłej minister zdrowia. Katarzyna Sójka zaatakowała Donalda Tuska

Posłanka PiS nie korzysta z aktywnie z X (wcześniej Twitter). Od listopada 2019 roku zamieściła niespełna 1100 wpisów, a pierwszy opublikowany po decyzji premiera Morawieckiego dotyczył lidera Koalicji Obywatelskiej, Donalda Tuska.

"Panie @donaldtusk po co Panu te manipulacje wyciętymi z kontekstu słowami? To Pan bezpardonowo wykorzystuje tragedie kobiet do swojej kampanii wyborczej. Nie jest to postawa godna mężczyzny. #DobroPacjentów zamiast politycznej nienawiści. #DobroPacjentów zamiast uderzania w przeciwnika łomem. #DobroPacjentów zamiast ich wykorzystywania do politycznej wojny" - napisała.

Były premier Donald Tusk na spotkaniu z mieszkańcami Legionowa przypominał wywiad posłanki PiS z czerwca.

- W ogóle nic o niej nie wiem, poza jedną rzeczą. Ona w czerwcu po tych tragediach w polskich szpitalach, wypadkach śmiertelnych polskich kobiet, które zostały pozbawione opieki, bo Ziobro i Kaczyński mają jakąś obsesję na punkcie ciężarnych kobiet, to ona powiedziała w studiu telewizyjnym, w czerwcu, raptem wczoraj: kobiety umierały, umierają i będą umierać. To jest ich program, oni ją wyznaczyli na minister zdrowia - powiedział.