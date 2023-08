Angela Merkel nadal rządzi w CDU

To ona wypchnęła przed laty Friedricha Merza z partii i w ogóle z polityki. Powrócił dopiero po prawie dwu dekadach, gdy na scenie politycznej nie było już Angeli Merkel.

Propozycje rezygnacji z indywidualnego prawa do azylu politycznego jawnie kontrastują z otwarciem Niemiec dla rzesz uchodźców i imigrantów przez Merkel, czego symbolem jest słynne twierdzenie pani kanclerz z czasów kryzysu imigracyjnego przed kilku laty: „Wir schaffen das” (Poradzimy sobie).

– Merkel jest i pozostanie „wielką osobowością CDU”, która prowadziła wyważoną i nowoczesną politykę – napisał w konserwatywnej „Frankfurter Allgemeine Zeitung” w czerwcu tego roku Hendrik Wüst, premier Nadrenii Północnej-Westfalii i drugi najbardziej prominentny polityk w partii po Merzu.

Ten potraktował to jako prowokację, zarzucając Wüstowi, że w jego landzie obywatele są niezadowoleni, a AfD rośnie w siłę.

– Nie ulega wątpliwości, że obóz zwolenników Merkel jest nadal w większości w CDU. Merz nie zdołał w tej sytuacji przeprowadzić gruntownej oceny polityki byłej kanclerz. To wielki dylemat partii. Świadczy to też o jego słabości. Wycofuje się szybko z pewnych ocen i to nie przysparza mu popularności. W dodatku nie widać trwałego wzrostu notowań CDU, co mógłby przedstawić jako swój sukces – tłumaczy „Rzeczpospolitej” prof .Werner Patzelt, politolog związany kiedyś z CDU.