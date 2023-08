- Mam wrażenie, że w tej dyskusji umyka, albo wielu się stara, aby umknęło clou całej sprawy. To znaczy, na jednym poziomie, to jest kwestia o której wczoraj dość jasno mówił rzecznik ministerstwa zdrowia (Wojciech Andrusiewicz). Mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której lekarz, w jednej z większych telewizji w Polsce, de facto straszył pacjentów, że po wyjściu ze szpitala nie będą mogli otrzymywać leków. I minister Niedzielski postanowił udowodnić, że jest to kłamstwo - przekonywał poseł.

- Bardzo ważne były słowa rzecznika Ministerstwa Zdrowia, który bardzo jasno mówi, że według informacji posiadanych przez Ministerstwo Zdrowia - i tutaj warto podkreślić, że nie pochodzących z Internetowego Konta Pacjenta, nie pochodzących z żadnych rejestrów zawierających dane wrażliwe - nieprawdą jest to, co na antenie mówił lekarz, że próbował tego dnia kilkukrotnie wystawić receptę, bo w systemie nie ma o tym śladu, zdaniem rzecznika. A jedyna recepta, którą wystawił, była na siebie i wystawił ją natychmiast. Mamy tu do czynienia z poważnym zarzutem kłamstwa i wprowadzania opinii publicznej w błąd, ale też wywoływania lęku wśród pacjentów. To są wobec lekarza zarzuty poważne - stwierdził też Fogiel.

O problemach z wystawianiem recept pacjentom na niektóre leki informował nie tylko Piotr Pisula, ale też inni lekarze.

Radosław Fogiel o e-receptach: Świetne rozwiązanie, ale to jak z łopatą

A co ze słowami szefa sejmowej komisji zdrowia, Tomasza Latosa, posła PiS, który stwierdził, że Niedzielski powinien przeprosić lekarza?

- To jest kwestia wtórna, bo rzeczywiście Tomasz Latos sam jest lekarzem, pewnie ma dużo głębszy ogląd sytuacji niż ja. Ale to jest, moim zdaniem, rzecz absolutnie drugorzędna, z której próbuje część mediów zrobić główny temat. Główne tematy są dwa: jeden to to, że najwyraźniej ten lekarz został przyłapany na kłamstwie, tak przynajmniej twierdzi ministerstwo. A druga, u podstaw całej sprawy, to walka, którą Ministerstwo Zdrowia wydało tym, którzy nadużywają, e-recepty. Bo jeśli mamy małżeństwo lekarzy, o których donosiły media, które miało wystawić w ciągu roku 600 czy 700 tysięcy e-recept... E-recepta jest świetnym rozwiązaniem, ale to tak jak z łopatą, można skopać ogródek, a można komuś nią przyłożyć. I tutaj musimy walczyć z tym co może być groźne dla pacjentów - stwierdził poseł PiS.