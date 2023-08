Sondaż: Co powinno być priorytetem dla samorządów? Polacy nie mają wątpliwości

– Bardzo wysokie wskazanie na konieczność inwestycji w ochronę zdrowia może wynikać z powszechnej opinii społecznej o niedofinansowaniu szpitali i brakach sprzętowych, ale pokazuje też duży poziom nieświadomości obywateli, gdyż większość samorządów nie ma swoich placówek ochrony zdrowia, a domeną rządu pozostaje finansowanie procedur medycznych – tłumaczy nam prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński. – Można też inaczej interpretować te wyniki. Być może społeczeństwo oczekuje daleko idącej decentralizacji w zarządzaniu placówkami medycznymi, bo państwo na tym odcinku sobie nie radzi. Z kolei dopiero trzecie miejsce wskazań na modernizację i budowę dróg pokazuje, że w tej dziedzinie samorządy wykonały już dużą pracę, która przyniosła efekty, a co za tym idzie, potrzeby w zakresie nowej infrastruktury drogowej maleją – dodaje Kosiński.

Badanie dla „Rzeczpospolitej” zostało przeprowadzone w ostatni weekend lipca.

Zarówno przed Kosińskim, jak i innymi lokalnymi liderami czas decyzji w sprawie ewentualnych startów w wyborach samorządowych. W tym roku rozstrzygną się losy kampanii do Sejmu i Senatu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że większość lokalnych liderów swoje decyzje podejmie dopiero po wyborach parlamentarnych.

Niektórzy samorządowcy – jak prezydent Sopotu Jacek Karnowski – zapowiedzieli już teraz, że mogą kandydować do Sejmu. Ale żadne ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. Ruch Karnowskiego – Tak! Dla Polski – chce mieć wpływ na potencjalny nowy rząd opozycyjny. W niedawnej rozmowie z „Rz” Karnowski mówił, że chciałby przenieść swoje doświadczenia z prezydentury w Sopocie do Sejmu, by „wzmocnić listę opozycji i wygrać z PiS-em”.

Do parlamentu swoich przedstawicieli chciałby też wprowadzić ruch Bezpartyjni Samorządowcy.