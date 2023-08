Krzysztof Bosak: Konfederacja poprze wniosek o odwołanie ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Z posłankami opozycji zgodził się Krzysztof Bosak, który zapowiedział, że koło Konfederacji poprze ewentualny wniosek o wotum nieufności dla Niedzielskiego. Były kandydat na prezydenta w 2020 roku zwrócił uwagę, że problemem jest „niebywała arogancja i rozzuchwalenie ministra Niedzielskiego”. - Traktuje on dane zbierane przez system ochrony zdrowia jakby to były jego dane prywatne, w jego prywatnej rozgrywce. On nie jest od tego, żeby spowodować, że każdy lekarz, w każdym sporze, powie to co minister sobie życzy. Minister zdrowia jest od tego żeby system działał prawidłowo. On tego zrobić nie potrafi i dlatego powinien odejść - tłumaczył.

PiS broni Adama Niedzielskiego. „Nie ma tam danych wrażliwych”

- „Minister zdrowia do dymisji” to jest najdelikatniejsze określenie, jakiego można użyć - dodał Bosak, na którego słowa zareagował Radosław Fogiel z PiS. - No właśnie, bo (Grzegorz) Braun miał inne określenie. Czy popiera pan jego wypowiedź? - spytał. Polityk Konfederacji nie odpowiedział mu.



Czytaj więcej Opinie Prawne Ewa Szadkowska: Kompromitacja ministra Niedzielskiego. Gdzie są granice psucia państwa Minister zdrowia w Polsce nie musi być ani lekarzem, ani prawnikiem. Nie oznacza to jednak, że może bezkarnie ujawniać informacje objęte tajemnicą lekarską, a tym bardziej łamać prawo.

Fogiel, który bronił Niedzielskiego, przekonywał, że trudno wypowiadać się o detalach sprawy powołał się na informacje resortu zdrowia. - Ministerstwo podaje, że to jest rejestr innego typu, który służy tylko do monitoringu samego wystawienia recept. Uważa, że nie ma tam danych wrażliwych - stwierdził.