Dziennikarskie śledztwo: Rosyjski wywiad zlecił doradcy polityka AfD zatrzymanie dostawy czołgów na Ukrainę

Wspólne śledztwo portalu The Insider i dziennika "Der Spiegel" wykazało, że doradca polityka AfD kontaktował się z agentem FSB. Rosjanie chcieli, by poprzez pozwy do sądu przeciw władzom federalnym zatrzymać dostawy niemieckich czołgów na Ukrainę.