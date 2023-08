Prawo Bidena lepsze niż mur Trumpa

Władze argumentują, że ten system nie tylko zaprowadził porządek i pozwolił na większą kontrolę przejść granicznych. – Administracja Biden–Harris stworzyła prawne ścieżki do migracji i to daje pozytywne efekty – podał w oświadczeniu Departament Bezpieczeństwa Krajowego, podkreślając, że od 11 maja liczba migrantów z tych krajów próbująca się nielegalnie przedostać przez granicę spadła o 89 proc.

Niestety, nie wszystkim się te nowe prawa spodobały i są sądownie podważane. W trzech pozwach sądowych republikańskie stany oskarżają administrację Bidena o „degradowanie bezpieczeństwa granicy” i przekroczenie swoich kompetencji poprzez „stworzenie programu wizowego, który pozwala setkom tysięcy obcokrajowców na wjazd do Stanów Zjednoczonych”. Jedna z rozpraw ma się odbyć już pod koniec sierpnia.

Krytycy i obrońcy praw imigrantów argumentują, że przepisy zakładające konieczność czekania na odpowiedź władz imigracyjnych poza granicami USA podważają misję Ameryki, a mianowicie: opieki nad uchodźcami uciekającymi przed przemocą, prześladowaniami i biedą. – Ameryka porzuciła swoją rolę humanitarną, jaką pełniła w regionie – twierdzą obrońcy praw imigrantów. Twierdzą też, że zniechęcają ich przed podróżą do USA i narażają na niebezpieczeństwo w swoim kraju.

Kreska na piasku

– Nie każdy może skorzystać z możliwości uzyskania tego azylu, bo nie spełnia warunków – orzekł sędzia okręgowy z Kalifornii Jon S. Tigar, dodając, że przepisy te nie mają podstaw prawnych, i zarządził ich zawieszenie. Eksperci przewidują, że sprawa ta po sądzie apelacyjnym trafić może nawet na agendę Sądu Najwyższego.

Aktywiści argumentują też, że nie każdy migrant ma dostęp do smartfona i internetu czy umiejętność jego obsługi, co ogranicza ich możliwości umówienia się na rozmowę na granicy i złożenia podania o azyl. Co więcej, dzienna liczba spotkań z przedstawicielami imigracyjnymi na granicy jest ograniczona do 1450. – CBP One tworzy wirtualną listę oczekujących, która ogranicza dostęp do procedur azylowych, udostępniając go tylko najbardziej uprzywilejowanym – twierdzą w pozwie sądowym grupy walczące o prawa imigrantów, takie jak Al Otro Lado czy Haitian Bridge Alliance.